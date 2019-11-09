Çuvaldan çok sayıda captagon ve esrar çıktı

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Altınözü'ne bağlı Hacıpaşa Mahallesinde narkotik köpekleri ile birlikte yapılan arazi taramasında Asi Nehri kenarına gömülü vaziyetteki bir çuval içerisinde, 100 bin adet uyuşturucu captagon hap ve 9 bin 500 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpekleri ile birlikte Suriye sınırında bulunan Altınözü'ne bağlı Hacıpaşa Mahallesinde arazi taraması yaptı. Sınır bölgesinde yapılan taramalar sırasında narkotik köpekleri, Asi nehri kıyısında bir toprağa gömülü vaziyette bir çuval buldu. Çuvalı açan ekipler 100 paket halinde toplamda 100 bin adet captagon hap ve 9 parça halinde toplam 9 bin 500 gram takoz esrar ele ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen arazi taraması sırasında bulunan captagon hap ve takoz esrarlarla ilgili Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gerekli adli işlemlere başlanıldı.