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çocuklarla buluştu

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Ergün Penbe çocuklarla buluştu
TARSUS Gökkuşağı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Tarsus İdmanyurdu Kulübü'nün başkanını, hocasını ve oyuncularını ağırladı. "Tarsus Buluşması" kapsamında gerçekleştirilen ziyarete sarı-lacivertli takımın Başkanı Mustafa Şendağ, teknik direktör Ergün Penbe, kaptan Ferhat Duman ve diğer oyuncular katıldı. Teknik adam Ergün Penbe'yi ve futbolcuları karşılarında gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Kurum sahibi Ali Altunkeser, geleceğimiz olan çocukların hem sosyal yönden gelişmesi, hem de Tarsus İdmanyurdu camiasını yakından tanımaları için bu etkinliği tertip ettiklerini söyledi.
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Ergün Penbe çocuklarla buluştu
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