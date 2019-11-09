Erhan ÖZMEN: Sevgisiz ekonomi

BUGÜN NELER OLDU

Diyelim ki;Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biriyiz… Kişi başına düşen milli gelirimiz 50 bin dolar… Enflasyon yüzde 2… İşsizlik yüzde 3,5… İhracatta kilogram fiyatımız 5,5 dolar… Pisa testinde ilk 10 ülke içerisindeyiz… Otistik çocukları bahçeye çıkarmıyoruz… Temel ekonomik göstergelerde süperiz.Hayal ettiğimizin de üzerinde bir noktaya ulaştık.Ulaşabiliriz de… Yapabiliriz de… Yarın olmaz belki ama emek ile sabır ile doğru politika ve uygulamalarla, çok çalışarak yapabiliriz.Sevgisiz bu hayatta hiçbir şey olmaz. Ne eğitim, ne ekonomi, ne barış, ne savaş ne de hukuk.Bakın hukuk profesörü Hüseyin Hatemi ne diyor dünkü yazısında:Sosyal ilişkilerde sıkıntılar,tekrar edici davranışlarile gelişimsel bir bozuklukolarak tanımlanan otizmlilerinuygun bir eğitim planıylabecerilerigeliştirilebilir.Akranlarıyla bir arada olduğu ortamların sağlanması otizmin tedavisinde çok önemlidir.Sanatlarıyla,buluşlarıyla insanlık tarihinedamga vuran bu yetenekliinsanların birer otistik olduğunubiliyor muydunuz?Belki şu an içimizde adını geleceğe taşıyacak otistik dâhiler vardır.Biz ki temel felsefesi sevgi olan bir dinin mensuplarıyız, biz ki yarın sonsuzluğa uğurlayışımız 81.yıl dönümü olan, Atatürk gibi insan sevgisi tüm dünya milletlerine örnek teşkil eden bir lider tarafından kurulmuş bir Cumhuriyetin vatandaşlarıyız. Nasıl olur da bir okul bahçesini dar ederiz çocuklarımıza.Bir insana gülümsemeyi bile çok görecek kadar katılaşmışsa yüreklerimiz neyleyelim 50 bin dolar milli geliri…