Güvenli Okul Konferansı Mersin’de gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

City Security Group ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile uygulanan Güvenli Okul Projesi kapsamında; CSG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk'ün sunum ve anlatımı ile Bahçeşehir Koleji Mersin Kampüsü ve Bahçeşehir Koleji Mersin Mezitli Kampüsü yönetici, öğretmen ve çalışanlarına yönelik Güvenli Okul Konferansı gerçekleştirildi. CSG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, "Güvenli okul; öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının kendini iyi ve güvende hissettiği, kaygı ve korkunun olmadığı, fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan güvende hissettiği yerdir. Her toplum çocukların sevgi, şefkat ve güven içerisinde iyi bir eğitimden geçmesini istemektedir" dedi. Öztürk, "Çocuklara ne kadar çağdaş ve kaliteli eğitim verebilir ve ne kadar da tehlike ve risklere karşı koruyabilirsek, geleceğimizi de o kadar sağlam temeller üzerine kurabilir ve yaşatabiliriz" dedi.