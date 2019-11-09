Kablo hırsızından paspaslı kamuflaj

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Adana'da 2 atık kağıt toplayıcısı arkadaş, tenis kortuna ait elektrik kablosunu keserek çaldı. Hırsızlardan bir tanesi çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülenmemek için kafasına paspas koyarak yüzünü gizledi. Başında paspasla yürüyerek olay yerinden kaçan Şahin C'yi (31) yanındaki arkadaşı Gökhan G'nin (33) kabloyu yüzü açık bir şekilde kesmesi ele verdi. Kendilerini, "Hurda toplarken bir ucu kesilmiş kablo gördük. Atıl olduğunu düşündüğümüz kabloyu 60 liraya sattık. Sahibinin olduğunu bilseydik almazdık" diyerek savunan zanlılar tutuklandı.Olay Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi yanında bulunan spor komplesinde meydana geldi. İddiaya göre; atık kâğıtçısı Şahin C. ve Gökhan G., hurda malzemesi toplarken tenis kortuna ait içi bakır tel olan elektrik kablosunu hurdacıya satmak için keserek çaldı. 2 şüpheliden Şahin C., çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülenmemek için kendince bir taktik geliştirdi. Zanlı, yerde bulduğu araba paspasını kafasına koydu ve yürümeye başladı. Güvenlik kameraları önünden başında paspasla yürüyerek geçen zanlı daha sonra izini kaybettirdi.Sabah iş yerini açan halı saha sorumlusu M.T., tenis kortlarında elektrik olmadığını gördü. Elektriğin uzun bir süredir gelmediğini fark eden M.T., korktun etrafını kontrole çıktı. Spor komplesi sorumlusu 400 lira değerinde 8 metre kablonun kesilerek çalındığını görünce soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hareket geçti. Güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis, kabloyu kesen zanlıları teşhis ederek gözaltına aldı.Emniyetteki sorgularında görüntülerdeki kişinin kendilerini olduğunu kabul eden zanlılar, "Hurda toplarken yerde bir ucu kesilmiş 5-6 metre uzunluğunda kablo gördük. Elektrik olmadığını ve atıl odluğunu düşündüğümüz kablonun içindeki bakırı almak için diğer ucunu da biz kestik. Kabloyu 60 liraya sattık ve parayı yarı yarıya bölüştük. Sahibinin olduğunu bilseydik kesinlikle almazdık" diyerek kendilerini savundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.