Kazakistanlı dört sanatçıdan 109 eser

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Bakhytbek Talkambayev, Kazhybek Baimuldin, Murat Zhetpissaliyev ve Shalkar Kabdesh'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 109 eserden oluşan dört ayrı kişisel sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa Bakan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Bakhytbek Talkambayev, Kazhybek Baimuldin, Murat Zhetpissaliyev ve Shalkar Kabdesh ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatın bir toplumun ortak değerler yaratmasının en etkili yolu olduğunu ve toplumun ileriye sıçraması için ön koşul olduğunu belirtti. Kazakistanlı sanatçı Murat Zhetpissaliyev ise "Kuzey Kıbrıs toprağında bulunduğum ve Türk dünyasını birleştiren bir sempozyuma katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için ve burada bugün bulunma fırsatını bana sunduğunuz, destek sağladığınız için şükranlarımı ve saygılarımı da iletmek isterim" dedi.