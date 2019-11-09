Organ bağış Mahmut Başhan’ı hayata bağladı

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60 yaşındaki Mahmut Başhan 1995 yılından bu yana karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Kliniğince devam eden Başhan'ın karaciğer nakli olmasına karar verildi. Bekleyişin ardından olumlu haber Antakya'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki geçin organları bağışlandı. Karaciğer ise sırada bekleyen Mahmut Başhan'a takıldı. Başhan'ın operasyonu ve tedavisi Doç. Dr. Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü ve Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş tarafından gerçekleştirildi. Doç. Dr. Akçam, Başhan'ın 1995 yılından bu yana Karaciğer rahatsızlığının olduğunu ve tedavi sürecinin sürdüğünü belirtti. Takılan karaciğer ile sağlığına kavuşan Mahmut Başhan mutluluğunu eşi ve doktorlarıyla paylaştı. Duygularını dile getiren Başhan, "Doktorlarım karaciğer nakli olmam gerektiğini söylediklerinde pek ümidim yoktu. Ancak bağış olup ta sıradaki hastanın ben olduğumu öğrendiğimde yaşama dair yeniden içimde umut oldu. Şimdi nakil oldum ve taburcu aşamasındayım" dedi.