Peygamber sevgisi anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Antakya İlahiyat Topluluğu tarafından Atatürk Konferans Salonunda "Hz. Peygamber Sevgisi" konulu panel düzenlendi. Panel İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Kirman ilahiyat fakültelerinin bir misyonu olduğunu ve bu misyonu yerine getirmek amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okan Şener, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek panelin başarılı geçmesini diledi. Panelin oturum başkanlığını İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman yaptı. Panelde ilk sözü Bursa Uludağ Üniversitesinden gelen Prof. Dr. Adem Apak yaptı. Apak yaptığı sunumda Hz. Muhammed'in (SAV) barış ve sevgi peygamberi olduğunu, bunun kaynağının da Kuran-ı Kerim olduğunu ifade etti. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat "Peygamberi Nasıl Anlamalıyız?" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Onat yaptığı sunumda sevginin anlamayla ilişkisini çeşitli örneklerle anlattı. Hz. Peygamberin ashabıyla ilişkisinin iknaya dayalı olduğunu dile getirdi. Sevgide aşırıya gitmenin de belirli riskleri olabileceğini ifade etti. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş ise Hz. Muhammed'in (SAV) sosyal çevresiyle ilişkilerinde bu sevginin nasıl tezahür ettiğini somut örneklerle anlattı.