Potanın perileri Başkent’te

BUGÜN NELER OLDU

NUTRITION Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, bugün Ankara deplasmanında karşılaşacakları Çankaya Üniversitesi maçını kazanarak Adana'ya mutlu döneceklerini söyledi. Ligde beşinci maçına çıkacak olan periler hazırlıklarını tamamladı. Çankaya Üniversitesi maçını kazanarak üzerlerinde dolaşan kara bulutları dağıtacaklarını ifade eden Başkan Işıkay, hafta içi yapılan çalışmaların meyvelerini toplamak istediklerini söyledi. Bu arada Çankaya Üniversitesi- Adana Basketbol maçı 13.30'da TBFTV'den naklen yayınlanacak. Takımının ABD'li pivotu Danielle Shawn Adams, forma giydiği 3 karşılaşmada 25 sayı ortalamasıyla oynayarak takımın en skorer ismi oldu.