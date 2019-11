Rakibin adı önemli değil

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü, Galatasaray karşılaşmasına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.Teknik adam Sumudica, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirtip kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.'nda yaptıkları son maçta ideal 11'lerinde oynayan 5 futbolcuya yer verdiklerini aktaran Sumudica,ifadelerini kullandı.Ligde özellikleveile yaptıkları maçlarda çok iyi oynadıklarını ancak bu karşılaşmalardan birer puan aldıklarını dile getiren, futbolda böyle durumların yaşanabildiğini kaydetti. Şu an ligde iyi durumda olduklarını belirten Sumudica,dedi.Rumen teknik adam Sumudica, ligde Galatasaray'ı ağırlayacaklarını hatırlatarak, "Galatasaray, Türk futbol tarihinin en kaliteli hocalarından birine ve önemli oyunculara sahip. Takıma saygı duyuyorum. Büyük bir tarihi var, büyük başarıları var ama ben sahaya çıktığımda rakibim ailemden biri olsa bile her şeyi unuturum" şeklinde konuştu."Takımımızı galibiyet için hazırlıyorum" diye konuşan Sumudica, "Kolay olmayacak ama taraftarımıza ve şehrimize söz veriyorum, iyi çalışıyoruz, güzel hazırlanıyoruz, sahaya çıkacak ilk 11 ve yapacağım değişikliklerle oyuna girecek 3 oyuncu, sahada her şeyini verecek. Terinin son damlasına kadar savaşacak" dedi.