Rakibin adı önemli değil

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üper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica
, Galatasaray karşılaşmasına galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Kırmızısiyahlı takım, Süper Lig'in 11. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında oynayacağı G.Saray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik adam Sumudica, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirtip kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
BEŞ AS OYUNCUYA YER VERDİK
Ziraat Türkiye Kupası
'nda yaptıkları son maçta ideal 11'lerinde oynayan 5 futbolcuya yer verdiklerini aktaran Sumudica, "Bu nedenle Ankaragücü karşılaşmasında fiziksel olarak hazır değillerdi. Galatasaray'a karşı şimdi takımımızın diğer bir yüzünü göstereceğiz. Çünkü hep beraber çalışmak için bir hafta zaman oldu"
ifadelerini kullandı.
İYİ BİR YÜZDE YAKALADIK
Ligde özellikle Göztepe
ve Aytemiz Alanyaspor
ile yaptıkları maçlarda çok iyi oynadıklarını ancak bu karşılaşmalardan birer puan aldıklarını dile getiren Rumen teknik adam
, futbolda böyle durumların yaşanabildiğini kaydetti. Şu an ligde iyi durumda olduklarını belirten Sumudica, "Önemli olan şey, 15 puanımızın olması. Bence iyi bir yüzde yakaladık"
dedi.
ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIZ
Rumen teknik adam Sumudica, ligde Galatasaray'ı ağırlayacaklarını hatırlatarak, "Galatasaray, Türk futbol tarihinin en kaliteli hocalarından birine ve önemli oyunculara sahip. Takıma saygı duyuyorum. Büyük bir tarihi var, büyük başarıları var ama ben sahaya çıktığımda rakibim ailemden biri olsa bile her şeyi unuturum" şeklinde konuştu.
ŞEHRİMİZE SÖZ VERİYORUM
"Takımımızı galibiyet için hazırlıyorum" diye konuşan Sumudica, "Kolay olmayacak ama taraftarımıza ve şehrimize söz veriyorum, iyi çalışıyoruz, güzel hazırlanıyoruz, sahaya çıkacak ilk 11 ve yapacağım değişikliklerle oyuna girecek 3 oyuncu, sahada her şeyini verecek. Terinin son damlasına kadar savaşacak" dedi.