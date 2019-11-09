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’nde kongre şöleni

10’uncu Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi Gaziantep’teki törenle başladı. Dernek Başkanı Ergun, mesleğinin gelişime ve yeniliklere açık olduğunu belirtti

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Sanko Üniversitesi’nde kongre şöleni
Sanko Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Fizyoterapistleri Derneği tarafından SANKO Üniversitesi ile Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Spor Fizyoterapistleri Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, yaptığı konuşmada, fizyoterapistlik mesleğinin gelişim ve yeniliklere açık olduğunu belirterek, bu mesleğe katkı vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mesleği boyunca insanlara ışık olmaya çalıştığını ifade eden Ergun, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

DAĞLI: BİLİMSEL ŞÖLENE DÖNECEK
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da yükselen yaşam koşulları nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumlar için spor fizyoterapistliğinin önemine dikkati çekti. Üniversite olarak fizyoterapistlik alanında öğrencilere destek verdiklerini dile getiren Dağlı, kongrenin, tüm katılımcıların beklentilerini karşılayacağı bilimsel bir şölene dönüşmesi temennisinde bulundu.
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Sanko Üniversitesi’nde kongre şöleni
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