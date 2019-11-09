Sanko Üniversitesi’nde kongre şöleni

BUGÜN NELER OLDU

anko Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre,tarafındanev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı,'nde düzenlenen törenle yapıldı.. Mesleği boyunca insanlara ışık olmaya çalıştığını ifade eden Ergun, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.Üniversite olarakfizyoterapistlik alanında öğrencileredestek verdiklerini dile getiren Dağlı,kongrenin, tüm katılımcıların beklentilerinikarşılayacağı bilimsel bir şölenedönüşmesi temennisinde bulundu.