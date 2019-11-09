Sanko Üniversitesi’nde kongre şöleni

S
anko Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Fizyoterapistleri Derneği
tarafından SANKO Üniversitesi ile Şehitkamil Belediyesi
ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi
'nde düzenlenen törenle yapıldı. Spor Fizyoterapistleri Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, yaptığı konuşmada, fizyoterapistlik mesleğinin gelişim ve yeniliklere açık olduğunu belirterek, bu mesleğe katkı vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi
. Mesleği boyunca insanlara ışık olmaya çalıştığını ifade eden Ergun, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
DAĞLI: BİLİMSEL ŞÖLENE DÖNECEK
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da yükselen yaşam koşulları nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumlar için spor fizyoterapistliğinin önemine dikkati çekti.
Üniversite olarak
fizyoterapistlik alanında öğrencilere
destek verdiklerini dile getiren Dağlı,
kongrenin, tüm katılımcıların beklentilerini
karşılayacağı bilimsel bir şölene
dönüşmesi temennisinde bulundu.