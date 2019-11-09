Suç örgütü çökertildi

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Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yaptıkları operasyonla 22 kişilik suç örgütünü çökertti. Şafak vakti yapılan operasyonda 22 kişilik suç örgütünden 19 şüpheli gözaltına alınırken, firari bulunan 3 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. KOM Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları kapsamında Hatay'da Dikler olarak bilinin suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 22 kişilik suç örgütünün 19'u ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet 14 browning marka tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör. 1 adet victori espana marka 7.65 mm tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör. 1 adet fransız onlusu tabir edilen tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör. 302 adet 9mm tabanca fişeği. 26 adet 7.65 mm tabanca fişeği. 2 adet komando bıçağı. 8 adet otomotik pompalı tüfek, 81 adet otomatik tüfeklere ait fişek. toplam 78 bin 750 tl olan 14 adet senet. 1 adet çek. 250 gr esrar maddesi. 5 adet captagon. 1 adet hardsik. 10 adet cep telefonu ve sim kartlar. 4 adet hafıza kartı ele geçirildi.