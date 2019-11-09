Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tarihte, saraya aşçı göndermiş bir kentiz

Tarihte, saraya aşçı göndermiş bir kentiz

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 9.11.2019
Tarihte, saraya aşçı göndermiş bir kentiz
TÜRKİYE'NİN metal mutfak eşya üretiminin yüzde 65'inin tek başına karşılayan Kahramanmaraş'ta, Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca ve dünyaca ünlü şef ve mutfak araştırmacısı Ömür Akkor'un katılımıyla, Sektörel Eşleşmeler programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda, kentin metal mutfak eşyaları ve gastronomi alanındaki önemini anlattı. Tarihte Kahramanmaraş'ın, saraya aşçı göndermiş bir kent olduğunu dile getiren Güngör, "Bu verimli topraklardan hem aşçılar gitmiş hem de tarım ürünleri gönderilmiş. Bu bizim için çok önemli bir referans. Biz artık bu gastronomimizi 'Saraydaki Maraş mutfağı" sloganıyla yürütelim. Antep, gastronomi dedi. Ama bizim bu 'Saraydaki Maraş mutfağı" sloganının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir yemeğe pul biber yerine toz biber attığınızda ismi değişmez. Önemli olan sayı değil, nitelik ve tanıtımdır" dedi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanı Serdar Zabun ise geçmişte Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı olan şehrin, bugün 125 ülkeye ihracat yapan, 300'den fazla ihracatçı şirketi ile ekonomide de kahraman bir il olduğunu belirtti. Kentin tekstil ve metal mutfak eşyaları gibi birçok sektörde önemli bir küresel aktör olarak piyasa düzenleyici rol üstlendiğine dikkati çeken Zabun, "Türk mutfak eşyaları sektörü, metal pişirme eşyalarının yeni dönem müşteri eğilimlerini takip eden, küresel inovasyonları yakalayan, yerli ve yabancı pazarları izleyerek gelişen bir sektörümüzdür" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihte, saraya aşçı göndermiş bir kentiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN