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4 metre tarla kavgası kanlı bitti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 10.11.2019
4 metre tarla kavgası kanlı bitti
Adana'da tarla komşusu 76 yaşındaki Zeki Bahçe'yi öldüren 28 yaşındaki oğlu Mustafa Bahçe'yi de ağır yaralayan katil zanlısı Sabah S. (63) tutuklandı. Katil zanlısının cinayeti tarlaya çit çekerken yaşlı adamın tarlasına 4 metre zarar vermesinden dolayı çıkan tartışma yüzünden işlediği ortaya çıktı. Olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Yüreğir İlçesi Köklüce Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Sabah S., Zeki Bahçe'nin yanındaki tarlayı satın alarak çit çektirdi. Zeki Bahçe, çit çekme esnasında iş makinelerinin tarlasının 4 metrelik kısmındaki ekili olan baklaya zarar verdiğini söyleyerek Sabah S.'den para istedi. Parayı ödemeyen Sabah S. ile Bahçe arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek bir süre sonra kavgaya dönüşünce Sabah S. belinde bulunan tabancayı çıkararak baba ve oğulla ateş etti. Zeki Bahçe, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybederken ağır yaralanan Mustafa Bahçe tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını gözaltı aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Sabah S., "Zararını karşılayayım dedim. Ancak benden fazla para istedi. Aramızda tartışma çıktı. Bana küfredince bende ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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4 metre tarla kavgası kanlı bitti
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