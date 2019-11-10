Akdeniz’de amatör kulüplerine destek

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı, 20 amatör spor kulübünün tüm sporcularına ayakkabı, forma, eldiven ve tekmelikten oluşan malzeme dağıttı.Başkan Gültak, amatör sporun ve sporcuların desteklenmesinin, belediyelerin temel görevi olduğuna inandığını vurguladı.Gültak, belediyenin imkanları ölçüsünde spor kulüplerine destek vermeye ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Gültak, amatör spor kulüplerine yaptıkları yardımın malzemelerle sınırlı kalmayacağını da belirtti.