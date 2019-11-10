Akdeniz’de amatör kulüplerine destek

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak
, 20 amatör spor kulübünün tüm sporcularına ayakkabı, forma, eldiven ve tekmelikten oluşan malzeme dağıttı. Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesisi'nde düzenlenen törene, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.
Başkan Gültak, amatör sporun ve sporcuların desteklenmesinin, belediyelerin temel görevi olduğuna inandığını vurguladı.
Yardımlar sürecek...
Gültak, belediyenin imkanları ölçüsünde spor kulüplerine destek vermeye ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Gültak, amatör spor kulüplerine yaptıkları yardımın malzemelerle sınırlı kalmayacağını da belirtti.