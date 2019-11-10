Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Atatürk koşusu’na yoğun ilgi

Atatürk koşusu’na yoğun ilgi

Büyük önder Atatürk’ün hatırasına saygı için ’te bedensel engellilerin de katıldığı özel bir koşu düzenlendi

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Atatürk koşusu’na yoğun ilgi
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Geleneksel Atatürk Koşusu düzenlendi. GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Atatürk Koşusu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başlama işaretiyle start aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Geleneksel Atatürk Koşusu'na bu yıl kreş ve anaokulu öğrencilerinin de katılması renkli görüntülere sahne oldu. Bedensel engelli üç yaşındaki minik sporcu Sümeye Güvercin, koşu alanını dolduran binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı. Yarışlarda Meryem Ekinci, Burcu Uğur ve Eylül Berra Atçı dereceye girecek performans sergiledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk koşusu’na yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN