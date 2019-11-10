Atatürk koşusu’na yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyetimizin kurucusu'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü etkinlikleri kapsamındadüzenlendi. GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Atatürk Koşusu,Yoğun bir katılımla gerçekleştirilenna bu yıl kreş ve anaokulu öğrencilerinin de katılması renkli görüntülere sahne oldu. Bedensel engelli üç yaşındaki minik sporcu Sümeye Güvercin, koşu alanını dolduran binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı. Yarışlardadereceye girecek performans sergiledi.