Atatürk koşusu’na yoğun ilgi

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Geleneksel Atatürk Koşusu
düzenlendi. GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Atatürk Koşusu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başlama işaretiyle start aldı.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Geleneksel Atatürk Koşusu'
na bu yıl kreş ve anaokulu öğrencilerinin de katılması renkli görüntülere sahne oldu. Bedensel engelli üç yaşındaki minik sporcu Sümeye Güvercin, koşu alanını dolduran binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı. Yarışlarda Meryem Ekinci, Burcu Uğur ve Eylül Berra Atçı
dereceye girecek performans sergiledi.