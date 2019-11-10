Beyza tüm engelleri kaldırdı

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İslahiye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki ortopedik engelli Beyza Temli, "Bir tutam saç bir ömür mutluluk" kampanyası kapsamında kestirdiği saçlarını, lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere bağışladı. Temli, Lösemili Çocuklar Haftası dolasıyla saç bağışı kampanyaları düzenlendiğini öğrenince kendisinin de kampanyada yer almak istediğini belirtti. İki yıl boyunca uzattığı saçlarını kuaför salonunda kestirerek görevlilere teslim eden Temli, üç yıl önce kanser tanısı şüphesiyle hastanede yattığını ve bir ameliyat geçirdiğini, patoloji sonuçlarının temiz çıkmasıyla rahat bir nefes aldığını söyledi. Lösemi hastalarının yaşadığı sıkıntıları ve psikolojilerini daha iyi anladığını belirten Temli, "Bu nedenle saçımı bağışlamaya karar verdim" dedi.