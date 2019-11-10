Hatay Valisi Doğan, Kumlu’yu ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kumlu ilçesine giderek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kumlu Askeri Üs Bölgesini ziyaret eden Vali Doğan, burada incelemelerde bulunarak askeri yetkililerden bilgiler aldı. Üs Bölgesi ziyaretinden sonra Kumlu Belediyesi'ne geçen Vali Doğan, burada Belediye Başkanı Mehmet Deli ile bir araya geldi. Belediyenin hizmet ve projeleriyle ilgili Başkan Deli'den bilgi alan Doğan, belediyecilik hizmetlerinin önemine değindi. Vali Doğan daha sonra Kumlu Kara Hudut Kapısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret ve incelemelerde Vali Doğan'a; 39.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutanı P. Alb. Ümit Durmaz eşlik etti.