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İl Başkanı Zeynel Gölgeli nişanlandı

Giriş Tarihi: 10.11.2019
MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Gölgeli nişanlandı
Mersin'de MHP'nin İl Bakanı Zeynel Uğur Gölgeli evlilik yolunda ilk adımı ülkücü Şehit Dr. Ali Nadir Hayta'nın torunu Savcı Beste Fatma Hayta ile attı. Başkan Gölgeli, büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Nişana MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, MHP MDK Sekreteri YSK Temsilcisi Av. Kürşat Türker Ercan, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok, MHP Silifke ilçe Başkanı Levent Nogay, MHP Mersin Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz ve Cemil Parlar, her iki ailenin yakın dostları ve akrabaları katıldı. Milletvekili Kılavuz ile Şimşek nişan kurdelesini kesip yüzüklerini taktı.
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MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Gölgeli nişanlandı
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