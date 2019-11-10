Peruklu bahis şebekesi çökertildi

BUGÜN NELER OLDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahsi önlemek için ATM etraflarında sivil olarak önlem alıp çalışma başlattı. Polis, ATM'lerden sürekli para çekip para yatıran B.K.'yı takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda zanlının Sıraçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde bir apartmana girdiği belirlendi. Polis evin yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin hücre evi olarak kullandığını ve bahisçilerin bu evden yönetildiğini belirledi.Savcılıktan alınan izinle eve operasyon düzenlemek için hareke geçen polis, ellerindeki malzemeleri arabaya koyarak kaçan Y.E.B., B.K., B.A. ve M.Y.'yi takibe aldı. Ekipler otomobili bir süre sonra durdurarak araç içinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda yasa dışı bahis oynatımında kullanılan malzemeler ele geçildi. Polis daha sonra evi aradı. Ekipler, hücre evinde sosyal hizmet uzmanı olduğunu ileri süren B.A. adında bir kadın da gözaltına aldı. B.A.'nın bir sosyal medya hesabından yasa dışı bahis şebekesinin finans işlerini kontrol ettiği belirlendi. Polis, yasa dışı bahis oynatıldıktan sonra yatırılan paraların kimin hesabına yatacağını, parayı kimin çekeceğini sosyal medya üzerinden şahısları bildirip parayı çekmelerini sağladığını tespit etti. Evde yapılan aramada 7 peruk ve ek saç buldu. Peruk ve ek saçların B.A.'nın olduğunu belirleyen polis, kadının evden dışarı çıktığı zaman tanınmamak için sürekli farklı peruk kullandığı bazen ise başörtüsü takarak apartmandan çıkarken farklı bir görüntü verdiği ileri sürüldü.Polis, evde yaptığı aramada 200 farklı kişiye ait ATM kartı, isim isim para notlarının alındığı 5 ajanda, 13 bin 800 lira para 15 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 220 hesaba bloke koydu. Polisin ele geçirdiği 5 ajanda ise yasa dışı bahiste ne kadar çok paranın döndüğünü gözler önüne koydu. Ajandayı tutan B.A.'nın, isim isim kimin ne kadar parayı hangi bankadan çekeceğini not aldığı tespit edildi.Alınan notların en sonunda da günlük kaç lira para alındığı yazıldığı ortaya çıktı. Kimi zaman 70, kimi zaman 50 bin lira günlük para aktarımı olduğu görüldü. Ayrıca evde ele geçirilen 15 telefondan 7'si B.A.'nın üzerine olması da dikkat çekti. Polis bütün delillere el koydu. Zanlıların hepsi yasa dışı bahis oynatmadıklarını alışveriş yaparak bonus kazandıklarını bu yatan paralarında onlar olduğunu ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında B.A.'nın da olduğu 4 kişi tutuklanırken, 2 zanlı savcılıktan 2 zanlı ise mahkemeden serbest bırakıldı.