Şampiyon evinde ilk maçına çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ampute Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonuna'nü deplasmanda farklı mağlup ederek başlayan, bu hafta kendi evindeki ilk maçına çıkıyor., bugün saat 11:30'da kendi evinde'nü ağırlayacak. Şampiyon kadroyla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Cuma Güzel,dedi.