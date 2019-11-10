Şampiyon evinde ilk maçına çıkıyor

Ampute Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonuna İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü
'nü deplasmanda farklı mağlup ederek başlayan Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü
, bu hafta kendi evindeki ilk maçına çıkıyor. Şahinbey Belediye
, bugün saat 11:30'da kendi evinde Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü
'nü ağırlayacak. Şampiyon kadroyla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığımız farklı galibiyetle lige iyi bir başlangıç yaptık. Bu hafta ise ligin güçlü takımlarından Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü'nü ağırlayacağız. Zorlu bir karşılaşma olacak. Tüm taraftarlarımızı Akkent Spor Köyü'ndeki Ampute futbol sahamıza bekliyorum"
dedi.