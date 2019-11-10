Şimşekler komada

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor komaya girdi. Üst üste yaşanan puan kayıplarına Eskişehirspor mağlubiyeti de eklendi.
Rakibine 3-2 yenilen mavi-lacivertli takımda teknik direktör Uğur Tütüneker, "Ben geçen hafta Akhisarspor maçında istifa etme taraftarıydım açıkçası. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Tabii ki değerlendirmeyi başkanla mecbur yapacağız"
diye konuştu.
ÇOK REZİL OYNADIK
Tütüneker, "Hakikaten kötü, rezil oynadık"
diyerek, sorumluluğu
üzerine aldığını
söyledi. Maçla ilgili fazla konuşmak
istemediğini aktaran
Tütüneker, "Bazen oyuncularımı sahada tanıyamıyorum. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. İstifa kararını başkana ileteceğim. Normalde bu olması lazım"
ifadelerini kullandı.