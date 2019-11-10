‘Tarsus Okuyor’ etkinliğinde buluştular

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BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar etkinliği kapsamında, Sadık Eliyeşil Ortaokulu öğrencileri halkın arasında kitap okuyup, türkü söyledi. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Makam Camii karşısında bulunan alanda yapılan etkinlikteki konuşmasında, eğitimin temelinin okumak olduğunu belirtti. Müdür Metin, "Okuyan anlayan merak eden ve araştıran bireyler yetiştirmek bizim Aslı işimizdir. Cehaletin ancak okuyan nesil ile ortadan kaldırılacağı gerçeğinden yola çıktığımızda karşımızdaki en önemli sorun öğrencilerimizin çeşitli sebeplerle kitap okumaktan uzaklaşmasıdır" dedi.