Aile Destek Merkezi açıldı

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Altınözü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Altınözü Belediyesi Kültür Evi düzenlenen törenle açıldı. Vali Rahmi Doğan, Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Kaymakam Bülent Uygur, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Cumhuriyet Savcısı Sait Can Bülen ile ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. Vali Rahmi Doğan, yapılan hizmetten dolayı Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı'ya teşekkür ederek, "Hem bir Kültür Evi hem de Aile Destek Merkezi yapılmış, farklı faaliyetleri içerisinde barındıran kompleks bir bina olmuş. Bu tür tesislerin açılmış olması ve kadınlarımızın sorunlarıyla ilgileniyor olması önemli" dedi. Kaymakam Bülent Uygur ise, "Aile Destek Merkezi'mizde özellikle kadınlarımıza yönelik ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik danışmanlık hizmetleri verilecek olup yine kadınlarımızın ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını kazanmaları noktasında bir dizi faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu merkezimizle birlikte Zeytineli Kadın Emeği Derneği'ni de kuruyoruz" dedi.