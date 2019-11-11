Atatürk için özel klip

BUGÜN NELER OLDU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 81. yıldönümü kapsamında 810 kişiden oluşan Ceseboy İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte özel bir klip hazırladı. Minik öğrenciler, yine öğretmenleri eşliğinde okulun bahçesine çıkıp, yine üzerlerinde Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu kırmızı ve siyah tişörtlerle giyip, bedenleriyle '10 Kasım' ve ölümsüzlük işareti yaptı. Öğrencilerin söz konusu koreografi esnasında omuz omuza saf tutması dikkat çekti. Videonun saatler tam da 09.05'i gösterdiğinde sosyal medyada paylaşıldığı görüldü; söz konusu paylaşımlar büyük beğeni topladı.