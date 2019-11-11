BUGÜN NELER OLDU

Adana'da geçimini sağladıkları 50 koyundan 40 koyunu hırsızlar tarafından çalınan 49 yaşındaki Ayşe Akgül'e Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 40 koyun verildi. Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde geçimini besicilikle sağlayan Ayşe Akgül çiftinin koyunlarının çalınmasıyla ilgili haberler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devreye girdi. Ayşe teyzenin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Adana Tarım ve Orman Müdürü Gürkan Yaşar ve yetkililer, mahalleye giderek 39 koyun ve bir koçu Akgül'e teslim etti. Bakan Bekir Pakdemirli, hayvanların teslimi esnasında Ayşe Akgül'ü telefonla görüntülü arayarak görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel selamlarını ileten Bakan Pakdemirli, "Senin derdine derman olmak için hemen harekete geçtik. Sen oğlunu evlendirecektin, artık bundan sonra oğlunu evlendirebilirsin. Sen gözyaşı dökme. Devletin senin yanında" dedi. Çok mutlu olduğunu söyleyen 4 çocuk annesi Ayşe Akgül, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Şimdi ağlıyorsam da sevinç gözyaşları. Koyunları gönderdiniz, Allah razı olsun, elinize sağlık. Üç çocuğumu evlendirmiştim, en son çocuğumu da hayvanlardan elde ettiğim parayla evlendirecektim. Allah devlete, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Beni çok mutlu ettiniz, yeniden ayağa kaldırdınız" diye konuştu.