Doç. Dr. Dirik: X-ışınlarının keşfi hayatı değiştirmiştir

BUGÜN NELER OLDU

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik, radyolojinin X-ışınlarının ve diğer yüksek enerjili radyasyonun bilimsel kullanımı olduğunu ifade etti. Günümüzde X-ışınlarının havaalanı güvenliğinden, büyük fabrikalara, yerel hastanelerden, tıbbi laboratuvarlara pek çok yerde kullanıldığını belirten Dirik, derinin altını ve organları görmemizi sağlamanın yanı sıra objeleri gösterme özelliği ile kamu güvenliği için de kullanıldığını hatırlattı. Doç. Dr. Dirik Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada X-ışınlarının doktorların hastalıkları ve yaraları tespit ve tedavi etmelerini sağlayarak her yıl sayısız hayatı kurtardığını belirtti. Sadece mamografinin bile göğüs kanserinden ölüm riskini %30 azalttığını kaydeden Doç. Dr. Dirik aslında bir şeylerin ötesini radyoloji sayesinde görebilme durumunun tamamen tesadüf üzerine keşfedildiğini söyledi. Dirik, Würzburg Üniversitesi' nde fizik profesörü olarak görev yapan Wilhelm Conrad Röntgen'in farklı bir konuda yaptığı deney sırasında daha sonra adı 'röntgen ışınları' olarak anılan X-ışınlarını bulduğunu belirtti. Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik, X-ışınını bulduğu zaman deneylerinde elini kullandığı için aşırı doza maruz kalarak parmaklarını kaybeden Prof. Dr. Röntgen'in 1901 yılında Fizik dalında Nobel ödülünü aldığını vurguladı.