Gerçek tahinin sırrı yerli susam

BUGÜN NELER OLDU

30 yıldır şekerleme imalatı ve satışı yapan Şahin Özdoğru (45), özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören tahinin, şekerleme satışlarının önüne geçtiğini söyledi. Özdoğru, gerçek tahinin sırrının yerli susam olduğunu ve iş yerinde özel bir makineyle ürettiğini belirtti. Merkez Seyhan ilçesi Kazancılar Çarşı'nda esnaf Şahin Özdoğru, yıllardır tahin ürettiğini, son yıllarda müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Tahin yapımındaki önemli etkenlere dikkat çeken ve gerçek tahinin sırrını açıklayan Özdoğru, "Asıl mesele tahinin yerli susamdan yapılmasıdır. Piyasada tahinin içine yer fıstığı ve un karıştıran yerler var. O zaman tahin tüm özelliğini kaybeder. Orjinali yerli susamdan olur" dedi. Havaların soğuduğunda satışların tavan yaptığını anlatan Özdoğru," Kilogramı 25 TL'den gidiyor. Günde yaklaşık 500 kilogram satış gerçekleştiriyorum. Bu rakamın Ramazan ayında 1 tonu buluyordu. Ürettiğim tahinleri yurt dışına da ihraç ediyorum. Özellikle Hollanda, Almanya ve İtalya'dan siparişler alıyorum" dedi.