Girişimci kadınlara kooperatifçilik anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞI 1.100 Günlük İcraat Programı kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda bulunan eylemler arasında kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile kadın girişimcilere kooperatifçiliğin önemi anlatıldı. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda ''Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi'' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortaklığında 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü' konusunda kadınlara bilgi aktarıldı. Üç Bakanlık arasında imzalananprotokol ile kadın kooperatiflerinin güçlenmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında işbirliği yapılması hedeflendiği aktarıldı. Bu kapsamda Erdemli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Çiğdem Göllü bir konuşma yaptı. Göllü konuşmasında, ilk toplantının Mersin merkezinde ilçeler bazında ise ilk toplantının Erdemli ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi.