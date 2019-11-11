Mahalleli çöplük alanını ormana dönüştürüyor

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Elbistan ilçesinde mahalle sakinleri, çocuk ve yaşlı demeden imece usulü yaptıkları çalışmayla 110 dönümlük çöplük alanı yeşillendiriyor. İlçeye bağlı Bakış Mahallesi'nin muhtarı Hasan Eren ile Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Kaya mahallede daha önce çöplük olarak kullanılan alanın yeşillendirilmesi amacıyla çalışma başlattı. İlçe belediyesinin de verdiği destekle alandaki çöpler bertaraf edilip, 7'den 70'e mahallelinin katılımıyla fidan dikim süreci başlatıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giden mahalleli Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanları Mengelis mevkisinde toprakla buluşturuyor.