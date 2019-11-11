Verimli bir mola için imzalar atıldı

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ŞEHİTKAMİBelediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 18-22 Kasım tarihleri arasında ilk defa uygulanacak olan birinci ara tatil döneminde gerçekleştirilmesi planlanan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için iş birliği protokolü imzalandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım oranını arttırmak adına birinci ara tatil döneminde gerçekleştirilecek etkinliklerin iş birliği protokolü İbrahimli Spor Merkezinde imzalandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile okulların idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı törende imzalar atıldı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında verilecek kısa molada öğrenciler satranç, basketbol, futbol, yüzme, badminton branşlarında turnuvalara, doğa kamplarına, sağlıklı yaşam yürüyüşlerine, müzik dinletilerine ve el beceri atölyelerinde gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak. Öğrenciler bu sayede tatili eğlenceli ve kişisel gelişimleri adına oldukça verimli bir şekilde değerlendirilecekler. Protokol imza töreni sonrasında tatilde gerçekleştirecek etkinliklerin müjdesini alan ortaokul öğrencileri, mutluluklarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür ederek dile getirdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Mete, "Tatil molasında çocuklarımız için çok güzel etkinlikler planladı. 16 temada 69 etkinlik gerçekleştirilecek" dedi.