40 yıllık meslek yaşamını emeklilik töreniyle taçlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Romanoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Erken 4o yılı aşkın süren meslek yaşamına emekli olarak son verdi. Erken için emeklilik töreni düzenlendi. Hipokrat Toplantı Salonun da düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal katıldı. Prof. Dr. Eren Erken'in özgeçmişi okundu daha sonra Erken kürsüye çıkarak hazırlanan fotoğraf sunumu eşliğinde yaşam öyküsünü anlattı. Ramotoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turgut Elbek Özer, Prof. Dr. Eren Erken'in bilgi birikim ve tecrübesiyle Ramotoloji Bilim Dalı için son derece önemli ve değerli bir isim olduğunu ifade ederek, kendisinin bu tecrübelerinden emekliliği sonrasında da yararlanmayı istediklerinin altını çizdi. Elbek'ten sonra konuşan Balcalı Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Karayaylalı, Prof. Dr. Eren Erken'in Ramotoloji dışında başta Organ Nakli konusu olmak üzere çalışmalar yaptığını immünoloji alanın da çalıştığını, bu yüzden İç Hastalıkları alanında da Eren Erken'e ayrı bir yer açmak gerektiğine işaret etti. Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Eren Erken'e çeşitli çiçek ve teşekkür plaketleri verildi. daha sonra emeklilik pastası kesildi.