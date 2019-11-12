Adana Sanayi Odası’nda ticaret ve yatırım konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi tarafından, Noor CM Menkul Değerler ana sponsorluğunda ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ile birlikte, 'Adana Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması- Piyasalarda 2020 Beklentileri' konulu panel düzenlendi. Sami Altınkaya'nın moderatörlüğünde yapılan panelde ekonomistler, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Cüneyt Paksoy, Arzu Toktay, Rıza Mehmet Korkmaz katılımcılara dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Para ve sermaye piyasalarında 2020 yılında Türkiye ve dünyadaki riskler, bu risklerin yansımaları ve Türkiye'nin yapması gerekenler, mevcut piyasaların durumu, kur, faizler, sermaye ve krediler hakkında bilgilerin verildiği panelde katılımcıların merak ettiği sorular da cevaplandı. Panele, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana ESOB ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, çok sayıda iş adamı ve sanayici katıldı.