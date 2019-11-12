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Başkana hediye ettiler

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Başkana hediye ettiler
GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ekim ayında Tokat'ta düzenlenen Türkiye Kupası'ndaki kazandığı Türkiye Kupası'nı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na başkana armağan etti. Tahmazoğlu, oyuncuları tebrik etti. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Şahinbey Belediye, final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüş ve sezona yüksel bir moralle başlamıştı. Mavi-beyazlı ekip daha sonra deplasmanda sezonun ilk karşılaşmasında İstanbul Esenyurt'u 10-0 mağlup ederek sezona hızlı başlangıç yaptı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Üçüncü kez Türkiye Kupası; Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize gelmiş oldu. Takımımız geçtiğimiz sezon lig şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Oyuncularımız ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Başkana hediye ettiler
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