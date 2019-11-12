Başkana hediye ettiler

GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı
, ekim ayında
Tokat'ta düzenlenen Türkiye Kupası'ndaki
kazandığı Türkiye Kupası
'nı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
'na
başkana armağan etti. Tahmazoğl
u,
oyuncuları tebrik etti.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Şahinbey Belediye,
final
müsabakasında Ortotek Gaziler
'i
2-1 mağlup ederek kupayı
müzesine götürmüş ve sezona
yüksel bir moralle başlamıştı. Mavi-beyazlı ekip daha sonra deplasmanda sezonun ilk karşılaşmasında İstanbul Esenyurt'u 10-0 mağlup ederek sezona hızlı başlangıç yaptı.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu,
"Üçüncü kez Türkiye Kupası;
Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize
gelmiş oldu. Takımımız geçtiğimiz
sezon lig şampiyonu olarak
bizleri gururlandırdı. Oyuncularımız
ve teknik ekibimizi yürekten
kutluyorum" ifadelerini kullandı.