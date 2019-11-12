Başkana hediye ettiler

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE, ekim ayındaTokat'ta düzenlenenkazandığı'nı'nabaşkana armağan etti.u,oyuncuları tebrik etti.Geçtiğimiz sezonun şampiyonufinalmüsabakasında'i2-1 mağlup ederek kupayımüzesine götürmüş ve sezonayüksel bir moralle başlamıştı.Başkan Mehmet Tahmazoğlu,"Üçüncü kez Türkiye Kupası;Gaziantep'imize ve Şahinbey'imizegelmiş oldu. Takımımız geçtiğimizsezon lig şampiyonu olarakbizleri gururlandırdı. Oyuncularımızve teknik ekibimizi yürektenkutluyorum" ifadelerini kullandı.