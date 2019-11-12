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Erdemli’ye 50 bin fidan

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Erdemli’ye 50 bin fidan
YURT genelinde milli ağaçlandırma seferberliğinde 11 milyon fidan dikilirken Mersin'in Erdemli ilçesinde de 11 ayrı noktada harnup, kızılçam, servi ve sedir fidanlarından oluşan toplam 50 bin fidan dikildi. Karahıdırlı Mahallesi Ömer tepe mevkii Endüstriyel Plantasyon sahasında gerçekleştirilen fidan dikim sahasında düzenlenen törende konuşan Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, dikim sahasına gelen öğrencilerin oluşturduğu renklerle alan adeta gelincik tarlasına döndüğünü söyledi. Körlü, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan milli ağaçlandırma seferberliğinde Erdemli ilçemizde 11 noktada 50 bin fidanı toprakla buluşturdu'' dedi. Şehitlerimizin kanları pahasına emanet bıraktığı bu cennet vatanı biz ormancılar koruma ve geliştirme bilincinde olduklarını belirten Körlü, ''Bu cennet vatan için başlatılan milli ağaçlandırma seferberliğinde geleceğe miras, geleceğe nefes vermek asli görevimizdir'' diye konuştu.
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Erdemli’ye 50 bin fidan
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