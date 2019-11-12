Hatay geleceğe nefes oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da dünyaya örnek olacak bir rekor kırıldı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Geleceğe nefes" isimli 11 milyon fidan dikimi etkinliğini kapsamında Hatay'da genci, yaşlısı eli toprak tutan herkes il genelinde 104 bin fidanı toprakla buluşturdu. Ülke genelinde 11.11'de başlayan etkinlik Hatay'da protokolün katılımıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüs alanında gerçekleşen Geleceğe nefes etkinliğinde konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Küresel ısınma dediğimiz bir ortamda ağacın, yağışın ve temiz suyun ne kadar önemli olduğu ortada iken bundan kaçınmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan etkinlikle ilgili yaptığı konuşmasında, "Aynı anda 11 milyon fidanı festival havasında diken başka ülke bulamazsınız. Bugün burada hayırlı bir iş için gelmiş bulunmaktayız. Bugün Türkiye genelinde aynı anda fidanlar toprakla buluşuyor. Bugün 81 ilde 892 ilçede bütün çocuklar, gençler, yetişkinler fidan dikecek" dedi.