Mehmet Kubaşık adı yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 4 Nisan 2006'da katledilen Kahramanmaraşlı Mehmet Kubaşık'ın ismi bir meydana verildi. Münsterstrae-Mallinckrodtstrae caddesi yakınlarında olan meydanın açılışına Mehmet Kubaşık'ın eşi Elif Kubaşık, kızı Gamze Kubaşık, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye çalışanları, parti temsilcileri, Türk ve Alman vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, "Bugün bir araya gelmemizin sebebi son yıllarda yaşadığımız bazı talihsiz tecrübeleri yeniden hatırlamamıza vesile oluyor. Bu cinayetler yaşanırken acılı ailelerin yaşadığı insafsız muameleler toplumumuzun hafızasında hala tazeliğini koruyor. İnsanlarımız bir yandan en yakınlarını vakitsiz kaybetmenin acısını yaşarken, diğer yandan çeşitli iftira ve mesnetsiz suçlamalara da maruz kalmışlardır. NSU davasının sonuçlanmaması bizlerin beklentilerini tatmin etmemiştir" dedi.Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau ise, "Dortmund kenti toleranslı, kapıları dünyaya açık ve çok renkli bir şehirdir. Bu özelliklerimize düşman olanların da karşısında duruyoruz. Biz ırkçılara karşıyız, biz başkalarını dilinden, ırkından, kültüründen dolayı dışlayanlara karşıyız. Bizden sonraki kuşak isminin yaşatılması vesilesiyle ailesinden sökülüp alınan Mehmet Kubaşık ismini yıllarca koruyup saygı duyacaktır" dedi. Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık da, "Ben sürekli Nazilerin bu cinayeti işleyebileceğini dile getirdim fakat bizi dinlemediler. Babam ve bizim ile ilgili kötü şeyler düşünülmesini sağlamaya çalıştılar" dedi.Kendisi ve ailesi için bugünün önemli bir gün olduğunu söyleyen Gamze Kubaşık, "Bugün 13 yıl sonra bu meydana onun ismi veriliyor. Bu meydan babamın anılarını yaşatacak. Her gün buradan insanlar geçecek ve insanlara babamı hatırlatacak. Buradan geçecek herkesin babamı hatırlamasını ve bize yapılan haksızlıkları hatırlamalarını istiyorum" şeklinde konuştu. Yaşananların bir daha yaşanmasını istemediğini söyleyen Gamze Kubaşık, bunun için daha bir çok şeyin yapılması gerektiğini söyledi.8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren, çok sayıda banka soygunu ile bombalama olaylarını gerçekleştiren terör örgütü NSU üyeleri, 4 Nisan 2006 tarihinde Mehmet Kubaşık'ı Dortmund'daki büfesinin önünde kafasına iki kurşun sıkılarak katletmişti. Cezaevinde tutuklu bulunan NSU terör örgütü üyesi Beate Zschape geçtiğimiz yıl ömür boyu hapis cezası almıştı.