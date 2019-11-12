Melih ABİ: Motosiklet sürücüleri kaldırımdan değil yoldan gitmeli

Motosiklet sürücüleri ile ilgili uyarıcı yazılar yazıyorum.

Araç sürücülerinin motosiklet kullanıcılarını kollamasını söylüyorum.

Benim de motosikletim var.

Özellikle yollarda, ışıklarda yaşadığım sıkıntıları dile getiriyorum.

Ama bazı motosiklet sürücüleri haddini aşıyor.

Kaldırımlarda hızlı gidiyor.

"Kaldırımda yürürken bir anda yanınızda jet gibi giden bir motosiklet sürücüsü görüyorsunuz.

Ya da bir anda önünüzde akrobasi hareketleri yapan bir motosiklet sürücüsü beliriyor.

Bir okurumuz yazmış.

"Trafikte terör estiren motosiklet sürücüleri var.

Plakasız gezenler, kask takmayanlar, araçların aralarından zikzak çizerek geçenler ve bir de kaldırımlarda insanların arasından geçen motosiklet kullanıcıları… Bunlarla ilgili hiçbir yaptırım yok!

Özellikle kurye motosiklet kullanıcıları kaldırımlarda cirit atıyor ve bir Allah'ın kulu da ceza yazmıyor.

Kaldırımlarda yürüyen insanları Allah koruyor.

Plakasız gezenler oldukça fazla" diyor.

Kafadan özürlüler insanları tedirgin ediyor.

Özellikle genç sürücüler böyle yapıyor.

Nasıl araç sürücülerinden saygı bekliyorsanız, siz de araç sürücülerine ve kaldırımdaki yayalara saygılı olun.

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Tarsus'ta otel sayısı artırılmalı



TARSUS'TA konaklama için otel yetersiz Sami Kabul, konaklama içinde oteller haricinde alternatif imkanların seferber edilmesini istiyor.

Örneğin Burhanoğlu Konağı, Elif Hatun Konağı ve Marco Paşa gibi… Gezi turları Tarsus'a gelmeyi mutad hale getirirse buralar yetmez.

Üç, dört ve beş yıldızlı otellerin sayılarını artırıp, yeterli yatak sayısına ulaşmak gerekir.

Bunun içinde Tarsuslu iş insanlarına müracaat etmeli.