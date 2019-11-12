Sarıçam’da özel program düzenledi

BUGÜN NELER OLDU

Sarıçam ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle düzenlenen programda konferans veren İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu katılımcılara Hz. Muhammed (SAV)'in güzel ahlakı ve aile hayatıyla alakalı önemli bilgiler verdi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, İlahi ve Ezgiler Grubu ve Hasan Tekerlek ile Fatma Beyza Gündoğan sunum ve şiir dinletisi ile renk kattı. Programa Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, MHP İlçe Başkanları Hasan Öztuğ, Mustafa Kızılelma ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyamıza teşriflerinin 1448. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi. Program kapsamında; Kur'an-ı Kerim Tilaveti, naatlar ve ilahiler, sema gösterisi ile birlikte son olarak İlahiyatçı- Yazar Ömer Döngeloğlu geceye özel Peygamber Efendimizin yaşantılarından ve öğretilerinden kesitler sundu. Program sonunda, katılımcılara teşekkür eden Başkan Bilal Uludağ, geceye özel hediye takdim edilirken, misafirlere ise gül ve lokum ikram edildi.