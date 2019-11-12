Tosyalı: Sevgi varsa engel yok

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İskenderun ilçesinde her yaştan insanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları ile bilinen Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, kendisinden akülü engelli aracı isteyen engelli bireylerin isteğini yerine getirdi. Başkan Tosyalı, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçeve Numune mahallesinde Melih Şimşek, Kocatepe Mahallesinde Fatma Aksoy ve Denizciler mahallemizde Şahin Kar, Çay Mahallesinde engelli Tuncay Kafadar ve yürümekte zorluk çeken Mediha Tiyek teyzemizi Fener caddesi üzerindeki evinde ziyaret ederek tekerlekli akülü araç taleplerini yerine getirdik" dedi. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İmkanlar ölçüsünde engelli yardıma muhtaç vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Engellilerimizin de toplum içerisinde rahatlıkla hareket etmeleri adına her zaman onlara destek veriyoruz. İnşallah, gücümüz nispetinde engelli vatandaşlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu. Tekerlekli akülü araçlarına kavuşan engelli bireylerin sevinçleri ise görülmeye değerdi.