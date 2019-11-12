Türkiye ‘Röle’de dünya üçüncüsü oldu

TOROSLAR Bocce Salonu'ndaki şampiyonada sporcular, "Altın nokta", "Tekler", "Kombine", "Röle", "Çiftler"
ve "Basamak"
kategorilerinde en iyi skoru elde edebilmek için mücadele etti. Röle yarı finalinde İtalya ile karşılaşan Mehmet Can Yakın
ve Burak Altay
'dan oluşan milli takım, 52-48 yenilerek Hırvatistan ile üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren sporculara madalyalarını, Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı Frederic Ruis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen
ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz
takdim etti.
Şampiyonada Matteo Mana (İtalya), Davor Janzic (Slovenya), Milos Milakovic (Sırbistan) / Rodolfo Galvez (Şili) Marin Cubela (Hırvatistan), Guellermo Montomerlo (Arjantin), Mohamed Chouchane (Tunus) / Nicolas Laugier (Monaco), Nicolas Pretto (Arjantin), Dejan Tonejc (Slovenya), Achref Zouaoui (Tunus) / Srdan Butorac (Sırbistan), Ales Borcnik-Anze Petric (Slovenya), Mauro Roggero-Emanuele Ferrero (İtalya), Mehmet Can Yakın-Burak Altay (Türkiye) / Darijan Zivolic-Bruno Kraljic (Hırvatistan) dereceye girdi.