Türkiye ‘Röle’de dünya üçüncüsü oldu

BUGÜN NELER OLDU

TOROSLAR Bocce Salonu'ndaki şampiyonada sporcular,vekategorilerinde en iyi skoru elde edebilmek için mücadele etti. Röle yarı finalinde İtalya ile karşılaşanve'dan oluşan milli takım, 52-48 yenilerek Hırvatistan ile üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren sporculara madalyalarını,vetakdim etti.Şampiyonada Matteo Mana (İtalya), Davor Janzic (Slovenya), Milos Milakovic (Sırbistan) / Rodolfo Galvez (Şili) Marin Cubela (Hırvatistan), Guellermo Montomerlo (Arjantin), Mohamed Chouchane (Tunus) / Nicolas Laugier (Monaco), Nicolas Pretto (Arjantin), Dejan Tonejc (Slovenya), Achref Zouaoui (Tunus) / Srdan Butorac (Sırbistan), Ales Borcnik-Anze Petric (Slovenya), Mauro Roggero-Emanuele Ferrero (İtalya), Mehmet Can Yakın-Burak Altay (Türkiye) / Darijan Zivolic-Bruno Kraljic (Hırvatistan) dereceye girdi.