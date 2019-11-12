Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleriyle anıldı

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Yazarlar Derneği ile Akdeniz Belediyesi'nin işbirliğinde organize edilen ünlü şair Ümit Yaşar Oğuzcan, 35. Ölüm yıl dönümünde anıldı. Akdeniz Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, şiir ve edebiyat dostları buluştu. Çanakkale'de, Adıyaman'dan, Antalya'dan, Mersin merkezden ve Mersin'in ilçelerinden gelen şairler, şairin şiirlerini seslendirdi. Devlet Klasik Türk Müziği sanatçıları ise şairin bestelenmiş şiirlerini şarkı olarak söylediler. Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, 5 yıldır Ümit Yaşar Oğuzcan'ı anma etkinliği düzenlediklerini ve bu yıl Akdeniz belediyesinin salonunda devam ettiklerini belirterek Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'a teşekkür etti. Aydın, " Beş yıl önce, Mersin Yazarlar Derneği olarak karar aldık. Şairler ve Yazarlar olarak Mersin Yazarlar Derneği olarak Şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan'ı unutmadık. Unutmayacağız" dedi. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ise kültüre, sanata ve spora desteklerinin süreceğini belirterek, ilimizin ünlü şairlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ı anmanın önemine değindi. Yöremizin şairi Ümit Yaşar Oğuzcan'a sahip çıkacaklarını, her yıl anma etkinlikleri için destek olacakları sözünü veren Başkan Gültak, Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın'a da güzel bir anma etkinliğine belediyeyi de kattığı için teşekkür etti. Şairlere ve sanatçılara başarılar diledi.