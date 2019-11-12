Vali Demirtaş ‘Atatürk Portreleri Sergisi’ni gezdi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini kapatmasının 81. yıl dönümü vesilesiyle 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen 'Atatürk Portreleri Sergisi'ni ziyaret etti. Sergiye Vali Demirtaş'ın yanı sıra; 6.Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam'ın da katıldı. Sergilenen tüm portreleri ilgiyle inceleyen ve portreler hakkında Hattat, Gazeteci ve Ressam Etem Çalışkan'dan bilgiler alan Vali Demirtaş, "Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına böyle anlamlı bir serginin düzenlenmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.