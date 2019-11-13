Ala Köprü çevresine yeşil gerdanlık

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Nefes" projesi kapsamında 81 ilde aynı anda hayata geçirilen etkinlikle 11 milyon fidan dikimi etkinliği çerçevesinde Anamur'dan KKTC'ye su sağlıyan Ala Köprü barajı hinterlandına ağaç dikimi gerçekleştirildi. Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, devlet dairesi müdür ve yöneticileri, dernekler, odalar ve sivil toplum kuruluşları diktikleri ağaç fideleri ile Ala Köprü Barajı çevresini adeta yeşil gerdanlık gibi süslediler. Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, proje kapsamında 3 farklı noktada projeye katıldıklarını belirterek, "Ala Köprü Barajı'nın hemen yamacındayız ve buradan Kıbrıs'a su gönderirken, baraj çevresini ağaçlandırarak Anamur'un doğal zenginliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.