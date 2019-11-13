Anaların çığlığı terörü yenecek

BUGÜN NELER OLDU

Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileleri İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ile ziyaret etmişti. Yayman ziyaretin ardından, "Dünyanın en kanlı terör örgütüne karşı kahraman anaların başlattığı bu sivil ve cesur eylemi takdirle karşılıyorum" dedi. Sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yayınlayan Yayman, "Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu olarak Diyarbakır Cezaevinde gün boyu incelemelerde ve denetimlerde bulunduk. Tutuklu ve Hükümlülerle yapılan görüşmelerden çıkacak raporumuzu ilerleyen günlerde komisyonumuzda değerlendirip, kamuoyunun bilgisine sunacağız" diye konuştu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileleri İnsan Hakları Komisyonu üyelerimizle ziyaret ettik. Dünyanın en kanlı terör örgütüne karşı kahraman anaların başlattığı bu sivil ve cesur eylemi takdirle karşılıyorum" şeklinde konuştu.