Ayten Çamur’dan üst üste derece

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Doğu Koleji 11M öğrencisi Ayten Çamur, IGCSE sınavlarında üç dalda en yüksek puanı alarak matematik dalında dünya birincisi, biyoloji ve kimya dalında ise Avrupa birincisi oldu. Ayten Çamur, sertifikasını 12 Aralık 2019 tarihinde Pearson-Edexcel tarafından düzenlenecek "Outstanding Pearson Learner Awards" töreninde alacak. Özellikle başta İngiltere olmak üzere dünya genelinde geçerliliği olan IGCSE Sınavları dünyanın en iyi üniversiteleri tarafından kabul görürken, Yakın Doğu Koleji uluslararası sınavlarda elde ettiği başarılara Kıbrıs yanında Dünya ve Avrupa birinciliğini de ekledi. Kolej Müdürü Asım İdris, Ayten Çamur isimli öğrencinin özellikle IGCSE'nin üç ana branşında Dünya ve Avrupa birinciliği kazanmasının Yakın Doğu Kolejinde eğitime verilen ciddiyeti ve disiplini gösterdiğine vurgu yaptı. Akademik başarıların hiçbir zaman tesadüf olmadığını yetkin bir öğretmen kadrosuyla, disiplinli bir çalışma içerisinde meydana geldiğini vurgulayan İdris, "Öğrencimiz Ayten Çamur'un elde ettiği Dünya ve Avrupa birinciliği hem sayısal alanda hem yabancı dili kullanma alanında ne derece yetkin olduğumuzun kanıtı. Emeği geçen tüm öğretmenlerini ve başarısıyla gururlandığımız öğrencimiz Ayten Çamur'u tebrik ederim" dedi.