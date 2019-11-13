Bağ evlerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

çok sayıda bağ evlerindenhırsızlık yaptıklarıbelirlenen 2şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İlJandarma Komutanlığıekipleri, BedirkentMahallesi'nde vatandaşlarınbağ evlerindenayrıldıktan sonraikametlerden çok sayıdahırsızlık olayı meydanageldiği ihbarıüzerine şüphelilerinyakalaması için çalışmabaşlattı. Detaylıaraştırma yapan ekipler,düzenlediklerioperasyonla şüphelilerS.Y. ve Ç.G'yi yakaladı.Adreste yapılanaramada, çok sayıdamatkap, ispiral, budamamakası, hava kompresörü,motorlu hızarmakinesi ve birçokmalzeme ele geçirildi.Bulunan malzemelersahiplerine teslim edildi.Gözaltına alınanzanlılar, jandarmadakiişlemlerinin ardındanadliyeye sevk edildi.