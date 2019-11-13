Bağ evlerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'TE
çok sayıda bağ evlerinden
hırsızlık yaptıkları
belirlenen 2
şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl
Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Bedirkent
Mahallesi'nde vatandaşların
bağ evlerinden
ayrıldıktan sonra
ikametlerden çok sayıda
hırsızlık olayı meydana
geldiği ihbarı
üzerine şüphelilerin
yakalaması için çalışma
başlattı. Detaylı
araştırma yapan ekipler,
düzenledikleri
operasyonla şüpheliler
S.Y. ve Ç.G'yi yakaladı.
Adreste yapılan
aramada, çok sayıda
matkap, ispiral, budama
makası, hava kompresörü,
motorlu hızar
makinesi ve birçok
malzeme ele geçirildi.
Bulunan malzemeler
sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan
zanlılar, jandarmadaki
işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi.