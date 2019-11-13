Bangladeş heyeti AOSB’de

BUGÜN NELER OLDU

Büyükelçisi M. Allama Sıddıki ve beraberindeki heyet Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek, bölgenin lojistik konumu, yapısı ve sanayicilere sunulan imkanlar gibi bir çok konuda bilgi aldı. Heyet, bazı fabrikaları da ziyaret ederek, üretimi yerinde inceledi. Bangladeş heyetini AOSB'ye gelişinde, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve M.Nedim Büyüknacar ile AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar karşıladı. Müdür Ersin Akpınar, heyete AOSB'nin lojistik konumu, sanayicilere sunulan imkanlar, sektörel dağılım, istihdam ve ihracat konularında bilgi verirken, bölgenin yatırımcılar için cazibe merkezi olduğuna vurgu yaptı. Akpınar, sorunsuz alt-üst yapı, proje ofisi, cazip fırsatlar, ideal lokasyon, kamu kampüsü, en uygun fiyatlı temel üretim giderlerindeki en düşük maliyetle sanayicilerin işini kolaylaştırdıklarına dikkati çekti. Adana OSB'nin Türkiye'deki OSB'ler arasında ilk ve tek olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı "Mükemmellikte yetkinlik için tanımlanan 4 yıldız" ödülünün de sahibi olduğunu belirten Akpınar, bölgedeki sanayi çeşitliliği konusunda da bilgi verdi. Akpınar, İstanbul Sanayi Odası'nın yaptığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" listesine AOSB'de faaliyet gösterdiğini söyledi.