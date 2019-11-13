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Başantrenör Markovic oyundan memnun

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Başantrenör Markovic oyundan memnun
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, 7. haftada konuk ettikleri Anadolu Efes karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi. Markovic, 88-83 yenilmelerine rağmen Anadolu Efes maçında başından sonuna kadar ortaya konan mücadelenin umut verici olduğunu belirtti. Tek hatalarının çok fazla hücum ribaundu vermek olduğunu anlatan Markovic, "Belki sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu Anadolu Efes maçında ortaya koyduk. Bunu galibiyetle süslemek isterdik ama olmadı. Takımımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Başantrenör Markovic oyundan memnun
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