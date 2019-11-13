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Duygu dolu anma programı

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Duygu dolu anma programı
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılında Adana Final Okulları'nda anma töreni düzenlendi. Okul bahçesinde yapılan törene Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Adana Final Okulları Genel Müdürü M. Turhan Orhan, yöneticiler, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Atatürk büstüne çiçekler koyarken, anı defterine de duygularını yazdı. Genel Müdür Ertem, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, çağa damgasını vurmuş; sadece Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesini yapmamış aynı zamanda mazlum milletlere de örnek olmuştur. İleri görüşlü büyük bir devlet adamı ve donanımlı bir lider olduğunu bir kez daha anlıyoruz" dedi.
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Duygu dolu anma programı
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